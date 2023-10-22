Небольшие обновления могут существенно изменить внешний вид ванной. Это любимые лайфхаки дизайнеров интерьера, которые это доказывают.

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Купите новый роскошный туалетный столик

Даже один новый предмет мебели оказывает влияние на общий вид всей ванной комнаты. Можно приобрести роскошный туалетный столик или заменить умывальники. К примеру, посмотрите на сантехнику и мебель из мрамора.

Новый туалетный столик с двойными умывальниками / Фото Paul Raeside, Future

Создайте интерес с помощью произведений искусства

Относительно недорогой и простой способ обновить ванную – это добавить интерес к пустым стенам. Многие считают, что эта комната не место для творчества, но дизайнеры говорят, что этот миф уже давно развенчался.

Нет места для картин? Посмотрите на новые зеркала. Это тоже отличный способ обновить ванную комнату.

"Самый простой способ обновить ванну – заменить зеркало, освещение и фурнитуру. Фурнитура черного или латунного цвета также согреет пространство. Независимо от того, есть ли у вас бра или подвеска над раковиной, существует столько недорогих вариантов, которые могут иметь драматический эффект", – говорит дизайнер Кэти Браунинг.

Ванная комната с великолепными картинами / Фото Drummonds

Обновите маленькие детали

Старая ванна и раковина могут снова засиять, если вы замените старые смесители и другие маленькие детали на новые. Когда вы будете выбирать, обращайте внимание на другое покрытие, чтобы получить максимально свежий эффект.

Дизайнер Саша Тинд соглашается: "Изменение аппаратного обеспечения – это простое и недорогое обновление. Существует множество вариантов, которые можно использовать в современной или традиционной среде. Смесители можно также использовать в качестве акцентов, например, матовый черный или латунь".

Новый смеситель из изысканного материала / Фото Future