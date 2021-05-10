Від них залежить комфорт і зручність при проживанні. Які дрібниці потрібно продумати – читайте нижче.

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Гігієнічний душ

Гігієнічний душ – елемент, який ви точно оціните. Це зручно й практично. Однак проєктувати його потрібно на етапі розведення труб. Важливо приєднати до нього й гарячу, й холодну воду.

Гігієнічний душ оцінить кожен член сім'ї​ / Фото pinterest

Розетка в туалеті

Якщо у вас окремий санвузол, передбачте розетку в туалеті. На перший погляд, ця ідея здається дивною, проте в еру гаджетів краще її все ж зробити. Так ви зможете в будь-який момент підзарядити телефон або встановити сидіння для унітазу з функцією підігріву.

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Дозатор для зубної пасти

Ще одна зручна фішка для ванної – автоматичний дозатор для зубної пасти. Це пристосування сподобається як дорослим, так і дітям.

Автоматичний дозатор для зубної пасти – зручний девайс / Фото pinterest

Косметичне дзеркало зі збільшенням

Кожна жінка оцінить наявність маленького косметичного дзеркала у ванній кімнаті. Його можна прикріпити до стіни на потрібній висоті. Також можна вибрати конструкцію, яка буде висуватися на невелику відстань.