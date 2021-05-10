От них зависит комфорт и удобство при проживании. Какие мелочи нужно продумать – читайте ниже.

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Гигиенический душ

Гигиенический душ – элемент, который вы точно оцените. Это удобно и практично. Однако проектировать его нужно на этапе разводки труб. Важно подключить к нему и горячую, и холодную воду.

Гигиенический душ оценит каждый член семьи / Фото pinterest

Розетка в туалете

Если у вас отдельный санузел, предусмотрите розетку в туалете. На первый взгляд, эта идея кажется странной, однако в эру гаджетов лучше ее все же сделать. Так вы сможете в любой момент подзарядить телефон или установить сиденье для унитаза с функцией подогрева.

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Дозатор для зубной пасты

Еще одна удобная фишка для ванной – автоматический дозатор для зубной пасты. Это приспособление понравится как взрослым, так и детям.

Автоматический дозатор для зубной пасты – удобный девайс / Фото pinterest

Косметическое зеркало с увеличением

Каждая женщина оценит наличие маленького косметического зеркала в ванной комнате. Его можно прикрепить к стене на подходящей высоте. Также можно выбрать конструкцию, которая будет выдвигаться на небольшое расстояние.