От них зависит комфорт и удобство при проживании. Какие мелочи нужно продумать – читайте ниже.
Интересно Опасные живые растения: от каких комнатных цветов лучше отказаться и почему
-
Гигиенический душ
Гигиенический душ – элемент, который вы точно оцените. Это удобно и практично. Однако проектировать его нужно на этапе разводки труб. Важно подключить к нему и горячую, и холодную воду.
Гигиенический душ оценит каждый член семьи / Фото pinterest
-
Розетка в туалете
Если у вас отдельный санузел, предусмотрите розетку в туалете. На первый взгляд, эта идея кажется странной, однако в эру гаджетов лучше ее все же сделать. Так вы сможете в любой момент подзарядить телефон или установить сиденье для унитаза с функцией подогрева.
Читайте Как сделать темную квартиру светлее и радостнее: 6 советов от профи
-
Дозатор для зубной пасты
Еще одна удобная фишка для ванной – автоматический дозатор для зубной пасты. Это приспособление понравится как взрослым, так и детям.
Автоматический дозатор для зубной пасты – удобный девайс / Фото pinterest
-
Косметическое зеркало с увеличением
Каждая женщина оценит наличие маленького косметического зеркала в ванной комнате. Его можно прикрепить к стене на подходящей высоте. Также можно выбрать конструкцию, которая будет выдвигаться на небольшое расстояние.