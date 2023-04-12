Якщо ви будете знати, що насправді в дизайні є помилкою, то зможете не допустити цього або ж знайти та виправити. Ось перелік речей, яких не слід робити під час оформлення ванної кімнати.

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Спроба вмістити все у невеликий простір

Не кожна ванна кімната є достатньо великою, щоб робити з нею все, що заманеться. Деякі з них є досить маленькі, а отже, захаращувати їх не потрібно.

Функціональність – це добре до того часу, поки вона не починає займати весь простір кімнаті. Тому не купуйте величезних меблів або техніки. Краще облаштовуйте в рамках вишуканого та елегантного мінімалістичного стилю.

Ігнорування кутових меблів

Одними з найкращих помічників для економії місця є кутова сантехніка та меблі. Використовуючи такий тип умивальника, ви можете не тільки створити ілюзію більшої кімнати, але і зробити її функціональнішою.

Окрім того, людям часто доводиться мати справу з ванною неправильної форми. Тоді кутовий умивальник або ванна можуть значно покращити вигляд кімнати.

Відмова від зонування кімнати

Створення декількох зон у ванній – це чудовий спосіб додати в неї трохи логіки та стилю. Розділення приміщень на кілька частин дозволяє розмістити більше елементів дизайну.

Зонувати кімнату досить легко. Це можна зробити навіть за допомогою скляних дверей чи штор.

Ванна відокремлена від душу / Фото Pexels

Використання одного джерела освітлення

У сучасному дизайні вже забули про такий спосіб освітлення. Окрім одної, головної люстри, встановіть ще кілька додаткових ламп. Вони можуть знадобитися, наприклад, біля дзеркала або поруч із зоною душу.

Це гарно виглядає та дає змогу контролювати освітлення в різних зонах.

Додаткові лампи можна встановити над дзеркалом / Фото Pexels

Покриття усіх стін плиткою

У наш час існує безліч варіантів покриття стін з підвищеною вологістю. Є водонепроникна фарба і навіть спеціальні шпалери.

Якщо ви все ж не хочете відмовлятися від плитки, спробуйте поєднати різні кольори та матеріали.