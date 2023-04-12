Если вы будете знать, что на самом деле в дизайне ошибка, то сможете не допустить этого или же найти и исправить. Вот список вещей, которые не следует делать при оформлении ванной комнаты.

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Попытка вместить все в небольшое пространство

Не каждая ванная комната достаточно велика, чтобы делать с ней все, что вздумается. Некоторые из них достаточно маленькие, а значит, загромождать их не нужно.

Функциональность – это хорошо до тех пор, пока она не начинает занимать все пространство в комнате. Поэтому не покупайте огромную мебель или технику. Лучше всего обустраивайте в рамках изысканного и элегантного минималистического стиля.

Игнорирование угловой мебели

Одним из лучших помощников для экономии места является угловая сантехника и мебель. Используя такой тип умывальника, вы можете не только создать иллюзию большей комнаты, но и сделать ее более функциональной.

Кроме того, людям часто приходится сталкиваться с ванной неправильной формы. Тогда угловой умывальник или ванночка могут значительно улучшить вид комнаты.

Отказ от зонирования комнаты

Создание нескольких зон в ванной – это отличный способ добавить в нее немного логики и стиля. Разделение помещений на несколько частей позволяет разместить больше элементов дизайна.

Зонировать комнату достаточно просто. Это можно сделать даже с помощью стеклянной двери или штор.

Ванная отделена от душа / Фото Pexels

Использование одного источника освещения

В современном дизайне уже забыли такой способ освещения. Кроме одной главной люстры установите еще несколько дополнительных ламп. Они могут понадобиться, например, у зеркала или рядом с зоной душа.

Это хорошо выглядит и позволяет контролировать освещение в разных зонах.

Дополнительные лампы можно установить над зеркалом.

Покрытие всех стен плиткой

В настоящее время существует множество вариантов покрытие стенок с повышенной влажностью. Есть водонепроницаемая краска и даже специальные обои.

Если вы все же не хотите отказываться от плитки, попробуйте объединить разные цвета и материалы.