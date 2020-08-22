Дизайн ванної кімнати стає проблемою для багатьох з нас, у кого вона скромних розмірів.

Збільшити приміщення візуально можна, правильно організувавши простір і підібравши вдалі колірні і меблеві рішення, розповідає 24 канал.

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Дизайн ванної кімнати повинен бути гармонійним, щоб всі члени сім'ї відчували себе комфотно і затишно. Крім того, хочеться, щоб він був стильним і практичним.

Первое, с чего необходимо начать перевоплощение ванной – дизайн-проект. В нем можно предусмотреть все до мельчайших деталей в рамках допустимого бюджета. Также необходимо определиться со строительными материалами, которые будут использоваться.

Перше, з чого необхідно почати перевтілення ванної – дизайн-проєкт. У ньому можна передбачити все до найдрібніших деталей у межах допустимого бюджету. Також необхідно визначитися з будівельними матеріалами, які будуть використовуватися.

Для початку складіть дизайн-проєкт​ / Фото inmyroom

Стіни та підлога

Найбільш часто останніми роками для стін санвузла вибирається плитка. Це практичний обробний матеріал, який легко мити і підтримувати в хорошому стані. Виробники пропонують величезний асортимент кольорів, форм і візерунків, тому вибрати плитку можна на будь-який смак. Також на стінах у ванній можна використовувати акрилово-латексну емульсію, вона також є на будь-який смак і гаманець.

Альтернатива плитці для підлогового покриття

Дерево. Відмінне доповнення до класичного стилю. Однак є і мінус – з роками дерев'яна підлога може розбухнути від води, тому потрібно вибирати тільки вологостійке покриття.

Відмінне доповнення до класичного стилю. Однак є і мінус – з роками дерев'яна підлога може розбухнути від води, тому потрібно вибирати тільки вологостійке покриття. Бетон. Ці підлоги зручні в обслуговуванні і підійдуть для інтер'єру в стилі мінімалізму і лофт.

Ці підлоги зручні в обслуговуванні і підійдуть для інтер'єру в стилі мінімалізму і лофт. Натуральний камінь і мармур. Найміцніші матеріали, але і найдорожчі.

Важливим моментом є вибір оздоблювального матеріалу для стін і підлоги​ / Фото inmyroom

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Що робити, якщо ванна дуже маленька

Площа стандартної ванної у квартирі, як правило, становить 3-4 квадратних метри. Цього цілком достатньо, щоб вмістити все необхідне. У хрущовках ванні кімнати менші – близько 2 "квадратів". У цьому випадку доведеться відмовитися від звичної ванної, замінивши її душем.

Кахель можна підібрати на будь-який смак і бюджет​ / Фото inmyroom

Щоб трохи "звільнити" кімнату, можна винести пральну машину у коридор або кухню. Важливо: необхідно уточнити, чи потрібно у такому випадку перенесення інженерних комунікацій.

Якщо у вас роздільний санвузол, з метою розширення площі, можна його об'єднати. Ванна кімната суттєво збільшиться за рахунок знесеної перегородки. Однак такий варіант підходить не для всіх сімей.

На стінах можна скомпонувати різне оздоблення​ / Фото inmyroom

Як оформити маленьку ванну

Для невеликих санвузлів відмінно підходять мінімалізм, модерн або японський стиль. Вони відрізняються лаконічністю і мінімумом декору.

Крім того, можна замінити ванну на душ, якщо такий варіант зручний для всіх членів сім'ї. Це також дозволить суттєво економити на витраті води. Однак варто врахувати, що душ має і серйозні мінуси – в ньому незручно купати маленьких дітей, за ним важко доглядати.

Правильно підібрані меблі зроблять приміщення свіжим і затишним​ / Фото inmyroom

Роблячи ремонт у ванній і продумуючи її інтер'єр, пам'ятайте: це місце має бути максимально комфортним і зручним для вас, краще не захаращувати його зайвими предметами, а використовувати лише ті аксесуари, які приносять вам задоволення.