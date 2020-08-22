Дизайн ванной комнаты становится проблемой для многих из нас, у кого она скромных размеров.

Увеличить помещение визуально можно, правильно организовав пространство и подобрав удачные цветовые и мебельные решения, рассказывает 24 канал.

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Дизайн ванной комнаты должен быть гармоничным, чтобы все члены семьи чувствовали себя комфотно и уютно. Кроме того, хочется, чтобы он был стильным и практичным.

Первое, с чего необходимо начать перевоплощение ванной – дизайн-проект. В нем можно предусмотреть все до мельчайших деталей в рамках допустимого бюджета. Также необходимо определиться со строительными материалами, которые будут использоваться.

Для начала составьте дизайн-проект / Фото inmyroom

Стены и полы

Наиболее часто в последние годы для стен санузла выбирается плитка. Это практичный отделочный материал, который легко мыть и поддерживать в хорошем состоянии. Производители предлагают огромный ассортимент цветов, форм и узоров, поэтому выбрать плитку можно на любой вкус. Также на стенах в ванной можно использовать акрилово-латексную эмульсию, она также есть на любой вкус и кошелек.

Альтернатива плитке для напольного покрытия

Дерево. Отличное дополнение к классическому стилю. Однако есть и минус – с годами деревянный пол может разбухнуть от воды, поэтому нужно выбирать только влагостойкое покрытие.

Отличное дополнение к классическому стилю. Однако есть и минус – с годами деревянный пол может разбухнуть от воды, поэтому нужно выбирать только влагостойкое покрытие. Бетон . Эти полы удобны в обслуживании и подойдут для интерьера в стиле минимализма и лофта.

. Эти полы удобны в обслуживании и подойдут для интерьера в стиле минимализма и лофта. Натуральный камень и мрамор. Самые прочные материалы, но и самые дорогостоящие.

Важным моментом является выбор отделочного материала для стен и пола / Фото inmyroom

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Что делать, если ванная очень маленькая

Площадь стандартной ванной в квартире, как правило, составляет 3-4 квадратных метра. Этого вполне достаточно, чтобы вместить все необходимое. В хрущевках ванные комнаты меньше – около 2 "квадратов". В этом случае придется отказаться от привычной ванной, заменив ее душем.

Плитку можно подобрать на любой вкус и бюджет / Фото inmyroom

Чтобы немного "освободить" комнату, можно вынести стиральную машину в коридор или кухню. Важно: необходимо уточнить, нужен ли в таком случае перенос инженерных коммуникаций.

Если у вас раздельный санузел, в целях расширения площади, можно его соединить. Ванная комната существенно увеличится за счет снесенной перегородки. Однако такой вариант подходит не для всех семей.

На стенах можно скомпонировать разную отделку / Фото inmyroom

Как оформить маленькую ванную

Для небольших санузлов отлично подходят минимализм, модерн или японский стиль. Они отличаются лаконичностью и минимумом декора.

Кроме того, можно заменить ванную на душ, если такой вариант удобен для всех членов семьи. Это также позволит существенно экономить на расходе воды. Однако стоит учесть, что душ имеет и серьезные минусы – в нем неудобно купать маленьких детей, за ним тяжело ухаживать.

Правильно подобранная мебель сделает помещение свежим и уютным / Фото inmyroom

Делая ремонт в ванной и продумывая ее интерьер, помните: это место должно быть максимально комфортным и удобным для вас, лучше не загромождать его лишними предметами, а использовать только те аксессуары, которые доставляют вас удовольствие.