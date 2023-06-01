Різні ідеї фарбування мають свої переваги, які ви можете використовувати в дизайні їдальні. Одні можуть освітлити та візуально збільшити кімнату, а інші, наприклад, зменшать необхідність прибирання.
Ось 5 дизайнів, які справді варті уваги. Ці барвисті ідеї надихнуть вас надати вашому розважальному та обідньому простору сміливого і яскравого вигляду.
Зверніть увагу Зелені зони, спортмайданчики, лаунж-зони: як КН РІЕЛ створює комфортне середовище для життя
Поєднайте різні візерунки в одній кімнаті
Різні візерунки на стільцях та шторах / Фото Anne Hepfer Interior Design
Використовуйте основні яскраві кольори
У цій їдальні зібрали всі основні кольори / Фото Pooky
Спробуйте пофарбувати стіни в пастельно-рожевий, а яскравими зробіть невеликі деталі
Заспокійливий, але водночас яскравий простір / Фото Mary Patton Design
Поєднайте кольори, які здаються вам несумісними
Землисті відтінки червоного, бірюзового та жовтого в одному просторі / Фото Annie Sloan
Використовуйте максималістичний підхід
Багато – не завжди означає погано / Фото Penny Morrison