Различные идеи окрашивания имеют свои преимущества, которые вы можете использовать в дизайне столовой. Одни могут осветить и зрительно увеличить комнату, а другие, например, снизят необходимость уборки.
Вот 5 дизайнов, которые действительно достойны внимания. Эти красочные идеи вдохновят вас придать вашему развлекательному и обеденному простору смелого и яркого вида.
Обратите внимание Зеленые зоны, спортплощадки, лаунж-зоны: как КН РИЭЛ создает комфортную среду для жизни
Соедините разные узоры в одной комнате
Различные узоры на стульях и шторах / Фото Anne Hepfer Interior Design
Используйте основные яркие цвета
В этой столовой собрали все основные цвета.
Попробуйте покрасить стены в пастельно-розовый, а яркими сделайте небольшие детали
Успокаивающее, но одновременно яркое пространство / Фото Mary Patton Design
Совместите цвета, которые кажутся вам несовместимыми
Землистые оттенки красного, бирюзового и желтого в одном пространстве. Фото Annie Sloan
Используйте максималистический подход
Много – не всегда означает плохо / Фото Penny Morrison