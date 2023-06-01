Различные идеи окрашивания имеют свои преимущества, которые вы можете использовать в дизайне столовой. Одни могут осветить и зрительно увеличить комнату, а другие, например, снизят необходимость уборки.

Вот 5 дизайнов, которые действительно достойны внимания. Эти красочные идеи вдохновят вас придать вашему развлекательному и обеденному простору смелого и яркого вида.

Обратите внимание Зеленые зоны, спортплощадки, лаунж-зоны: как КН РИЭЛ создает комфортную среду для жизни

Соедините разные узоры в одной комнате

Различные узоры на стульях и шторах / Фото Anne Hepfer Interior Design

Используйте основные яркие цвета

В этой столовой собрали все основные цвета.

Попробуйте покрасить стены в пастельно-розовый, а яркими сделайте небольшие детали

Успокаивающее, но одновременно яркое пространство / Фото Mary Patton Design

Совместите цвета, которые кажутся вам несовместимыми



Землистые оттенки красного, бирюзового и желтого в одном пространстве. Фото Annie Sloan

Используйте максималистический подход

Много – не всегда означает плохо / Фото Penny Morrison