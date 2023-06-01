Барвисті ідеї для їдальні: 5 дизайнів, які надихнуть вас на вибір веселого кольору

Кімнату, де обідають чи приймають гостей за столом, називають по-різному, але зазвичай це їдальня. Її варто робити барвистою, адже це даруватиме настрій і вам, й іншим людям.

Різні ідеї фарбування мають свої переваги, які ви можете використовувати в дизайні їдальні. Одні можуть освітлити та візуально збільшити кімнату, а інші, наприклад, зменшать необхідність прибирання.

Ось 5 дизайнів, які справді варті уваги. Ці барвисті ідеї надихнуть вас надати вашому розважальному та обідньому простору сміливого і яскравого вигляду.

Зверніть увагу Зелені зони, спортмайданчики, лаунж-зони: як КН РІЕЛ створює комфортне середовище для життя

Поєднайте різні візерунки в одній кімнаті

Різні візерунки на стільцях та шторах / Фото Anne Hepfer Interior Design

Використовуйте основні яскраві кольори

У цій їдальні зібрали всі основні кольори / Фото Pooky

Спробуйте пофарбувати стіни в пастельно-рожевий, а яскравими зробіть невеликі деталі

Заспокійливий, але водночас яскравий простір / Фото Mary Patton Design

Поєднайте кольори, які здаються вам несумісними



Землисті відтінки червоного, бірюзового та жовтого в одному просторі / Фото Annie Sloan

Використовуйте максималістичний підхід

Багато – не завжди означає погано / Фото Penny Morrison