Барвисті ідеї для їдальні: 5 дизайнів, які надихнуть вас на вибір веселого кольору
Джерело:Homes & Gardens
Кімнату, де обідають чи приймають гостей за столом, називають по-різному, але зазвичай це їдальня. Її варто робити барвистою, адже це даруватиме настрій і вам, й іншим людям.
Різні ідеї фарбування мають свої переваги, які ви можете використовувати в дизайні їдальні. Одні можуть освітлити та візуально збільшити кімнату, а інші, наприклад, зменшать необхідність прибирання.
Ось 5 дизайнів, які справді варті уваги. Ці барвисті ідеї надихнуть вас надати вашому розважальному та обідньому простору сміливого і яскравого вигляду.
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Поєднайте різні візерунки в одній кімнаті
Використовуйте основні яскраві кольори
Спробуйте пофарбувати стіни в пастельно-рожевий, а яскравими зробіть невеликі деталі
Поєднайте кольори, які здаються вам несумісними
Землисті відтінки червоного, бірюзового та жовтого в одному просторі / Фото Annie Sloan
Використовуйте максималістичний підхід