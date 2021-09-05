Тераццо, мармур, ковролін та ще 12 сумнівних рішень, яких варто уникати, якщо ви приступаєте до часткового оновлення чи капітального ремонту житла. Ознайомтеся з ними, щоб вже зовсім скоро не жаліти про свій вибір.

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Людям, які люблять готувати не варто вибирати мармурові стільниці

Мармурові стільниці швидко зношуються / Фото unsplash

Мармурові стільниці неймовірно красиві та стильні, але з іншої сторони – вони швидко брудняться та розтріскуються через кілька сезонів експлуатації. Замість цього оберіть кварцеві стільниці. Зовнішній вигляд цього матеріалу ні чим не уступається мармуру, а функціональність – значно вища.

Низькі меблі не завжди практичні

Деякі сучасні виробники меблів (особливо з Італії), часто забувають про практичність, пропонуючи крісла й журнальні столики, поверхні яких розміщені занадто низько відносно землі. Це особливо незручно, якщо ви або ваші гості вагітні чи мають проблеми з колінами.

Заміна плитки з принтом буде дорого коштувати

Заміна плитки коштуватиме дорого / Фото unsplash

Плитка – це назавжди, а мода на візерунки – тимчасова. Тому дизайнери радять обирати приглушені і нейтральні тони. Модні принти можна додати за допомогою рушників, акцентних стін чи посуду. Повірте, що змінити їх буде значно легше й дешевше.

Не купуйте білий килим

Білий килим буде виглядати стильним рішенням до першої плями. Далі розпочнеться безкінечний марафон хімчисток, який потягне за собою велику кількість грошей та швидку заміну білого килима на темніший варіант.

Вагонка швидко зістарить стіни вашого дому

Ця тенденція була популярна у 2010-х роках, але зараз з нею пора попрощатися. Вже зовсім скоро вагонка стане основним антитрендом, тож будьте готові до її заміни.

Підлога "під ламінат" не вартує своїх грошей

Оберіть натуральне дерево для підлогового покриття / Фото unsplash

Цей замінник ніколи не буде виглядати як дерево, а його гладка текстура принесе ризик послизнутися та травмуватися. До того ж навіть невеликі пошкодження поверхні не піддаються ремонту. Вам доведеться замінювати усе покриття.

Можливо, ви захочете замінити підлогу з темного дерева

Темне дерево покаже всю розкіш вашого дому, а заразом пил та бруд, які накопичуються на підлозі. Обирайте замість цього вінілове покриття сірого або бежевого кольору. Його водостійкість, довговічність та простота в догляді варті кожної гривні.

Часи ковроліну давно в минулому

Пил, бруд і алергени проникають не тільки в килим, але і в прокладку під ним. Коли ви захочете відмовитися від ковроліну – це коштуватимете дорого, тому краще відразу спростити собі життя й зовсім не використовувати покриття на всю підлогу.

Відкриті стелажі на кухні створять безлад

Відкриті полиці провокують безлад / Фото unsplash

Відкриті стелажі – це неймовірно витончене рішення, проте воно не сумісне зі швидким способом життя. Якщо ви не маєте додаткового часу на те, щоб впорядкувати посуд, витерти з нього пил та створити красиву композицію з бокалів, краще обрати закриті стелажі.

Темний інтер'єр без яскравих елементів

Якщо ви обрали абсолютно сірий інтер'єр, не забудьте розбавити його яскравими акцентами. Саме це робить дизайнерські рішення такими стильними та неординарними.

Низько підвішані світильники можуть стати проблемою

Розрахуйте відстань між робочою поверхнею і світильником / Фото unsplash

При виборі світильників важливо враховувати висоту стель. Ви можете обрати низько опущені світильники для того, щоб освітити кухонний острів, але й тут є межа. В ідеалі, світильники не повинні бути підвішані нижче 90 сантиметрів над робочою поверхнею.

Вивчіть інші варіанти, перш ніж встановити гідромасажну ванну

Велика кількість води, яка потрібна, щоб заповнити гідромасажні ванни вже зовсім скоро відіб'ється на вашому бюджеті. Окрім цього, вам доведеться періодично прочищати труби за допомогою спеціальних засобів.

Підійдіть до вибору кімнатних рослин з розумом

Занадто масивні рослини вимагають додаткового догляду. Занадто велика кількість вазонів створить у квартирі візуальний шум, перекривши всі переваги інтер'єру.

Бамбукові та крісла з ротанга можуть стати серйозним тригером

Хоча бамбукові і плетені меблі відповідають модній екоестетиці, вже зовсім скоро крісла з цього матеріалу почнуть дратувати вас через характерний скрип.

Не піддавайтеся тенденції тераццо

Тераццо став неймовірно популярним матеріалом впродовж кількох останніх років. Але краще утриматися від цього тренду, особливо, якщо ви любите нейтральні тони і лаконічні простори.