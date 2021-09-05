Терраццо, мрамор, ковролин и еще 12 сомнительных решений, которых следует избегать, если вы приступаете к частичному обновлению или капитальному ремонту жилья. Ознакомьтесь с ними, чтобы совсем скоро не жалеть о своем выборе.

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Людям, которые любят готовить не стоит выбирать мраморные столешницы

Мраморные столешницы быстро изнашиваются / Фото unsplash

Мраморные столешницы невероятно красивые и стильные, но с другой стороны – они быстро пачкаются и растрескиваются уже за несколько сезонов эксплуатации. Вместо этого выберите кварцевые столешницы. Внешний вид этого материала ни чем не уступается мрамору, а функциональность – значительно выше.

Низкая мебель не всегда практична

Некоторые современные производители мебели (особенно Италии), часто забывают о практичности и предлагают кресла и журнальные столики, поверхности которых размещены слишком низко, относительно земли. Это особенно неудобно, если вы или ваши гости беременные или имеют проблемы с коленями.

Замена плитки с принтом будет дорого стоить

Замена плитки будет стоить дорого / Фото unsplash

Плитка – это навсегда, а мода на узоры – временная. Поэтому дизайнеры советуют выбирать приглушенные и нейтральные тона. Модные принты можно добавить с помощью полотенец, акцентных стен или посуды. Поверьте, что изменить их будет значительно легче и дешевле.

Не покупайте белый ковер

Белый ковер будет выглядеть стильным решением до первого пятна. Далее начнется бесконечный марафон химчисток, который повлечет за собой большое количество средств и быструю замену белого ковра на более темный вариант.

Вагонка быстро состарит стены вашего дома

Эта тенденция была популярна в 2010-х годах, но сейчас с ней пора попрощаться. Уже совсем скоро вагонка станет основным антитрендом, поэтому будьте готовы к ее замене.

Пол "под ламинат" не стоит своих денег

Выберите натуральное дерево для напольного покрытия / Фото unsplash

Этот заменитель никогда не будет выглядеть как дерево, а его гладкая текстура принесет риск поскользнуться и травмироваться. К тому же даже небольшие повреждения поверхности не поддаются ремонту. Вам придется заменять все покрытие.

Возможно, вы захотите заменить пол из темного дерева

Темное дерево покажет всю роскошь вашего дома, а заодно пыль и грязь, которые накапливаются на полу. Выбирайте вместо этого виниловое покрытие серого или бежевого цвета. Его водостойкость, долговечность и простота в уходе стоят каждого рубля.

Времена ковролина давно в прошлом

Пыль, грязь и аллергены проникают не только в ковер, но и в прокладку под ним. Когда вы захотите отказаться от ковролина – это будет стоить дорого, поэтому лучше сразу упростить себе жизнь и вовсе не использовать покрытия на весь пол.

Открытые стеллажи на кухне создадут беспорядок

Открытые полки провоцируют беспорядок / Фото unsplash

Открытые стеллажи – это невероятно изящное решение, однако оно не совместимо с быстрым образом жизни. Если у вас нет дополнительного времени на то, чтобы упорядочить посуду, вытереть с нее пыль и создать красивую композицию из бокалов, лучше выбрать закрытые стеллажи.

Темный интерьер без ярких элементов

Если вы выбрали абсолютно серый интерьер, не забудьте разбавить его яркими акцентами. Именно это делает дизайнерские решения такими стильными и неординарными.

Низко подвешенный светильник может стать проблемой

Рассчитайте расстояние между рабочей поверхностью и светильником / Фото unsplash

При выборе светильников важно учитывать высоту потолков. Вы можете выбрать низко опущенные светильники для того, чтобы осветить кухонный остров, но и здесь есть предел. В идеале, светильники не должны быть подвешены ниже 90 сантиметров над рабочей поверхностью.

Изучите другие варианты, прежде чем установить гидромассажную ванну

Большое количество воды, которая нужна, чтобы заполнить гидромассажные ванны, уже совсем скоро отразится на вашем бюджете. Кроме этого, вам придется периодически прочищать трубы с помощью специальных средств.

Подойдите к выбору комнатных растений с умом

Слишком массивные растения требуют дополнительного ухода. Слишком большое количество вазонов создаст в квартире визуальный шум, перекрыв все преимущества интерьера.

Бамбуковые и кресла из ротанга могут стать серьезным триггером

Хотя бамбуковая и плетеная мебель соответствуют модной еко-эстетике, уже совсем скоро кресла из этого материала начнут раздражать вас из-за характерного скрипа.

Не поддавайтесь тенденции тераццо

За несколько последних лет тераццо стал невероятно популярным материалом. Но лучше воздержаться от этого тренда, особенно, если вы любите нейтральные тона и лаконичные пространства.