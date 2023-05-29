Ви ніколи не повірите, що всередині ховає будинок Джорджа Кларка зі старою солом'яною стріхою. Історією цієї будівлі та фото ділимось з вами далі.

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Як виглядає всередині старий котедж

Цей дім із дивним маркуванням "новий" продається у Ворікширі. Котедж Yew Tree вперше згадується ще у 1632 році. Тоді його "братом" стала ще одна споруда, яка була крита соломою, що й допомогло будинкам вистояти стільки століть.

На перший погляд крихітний будинок всередині має чимало простору. За стареньким фасадом ховається унікальний сучасний дизайн, стильні деталі та затишне меблювання. Родзинкою інтер'єру стали скляні перегородки, кам'яні стіни та старовинні елементи, які доповнили котеджну естетику.

Тут вмістився передпокій для прийому гостей, вітальня з каміном, у яку можна потрапити одразу з двох сторін, та кухня зі стильними темно-синіми шафами. Доповнюють простір особливі дерев'яні елементи: барна стійка з дубовою стільницею, виготовленою на замовлення, та сходи з дерев'яною балюстрадою.



Так виглядає вітальня / Фото House beautiful



Вишукана кухня / Фото House beautiful

Сходи ведуть до спальні з окремою ванною кімнатою. Окрім цього в будинку є ще дві кімнати для відпочинку, які повністю охоплюють територію другого поверху.



Головна стильна спальня / Фото House beautiful



Одна зі спалень будинку / Фото House beautiful

Вражає своєю столітньою історією та затишною атмосферою і сад, яких ховається за огорожею. Тут облаштована зона для обіду на свіжому повітрі, а окрасою природного куточка стали унікальні зразки дерев та рослин, що додатково забезпечують приватність.



Зона для відпочинку у саду / Фото House beautiful



Унікальний затишний куточок / Фото House beautiful

Коштує така нерухомість сьогодні 766 411 доларів.