Вы никогда не поверите, что внутри прячет дом Джорджа Кларка со старой соломенной крышей. Историей этого здания и фото делимся с вами дальше.

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Как выглядит внутри старый коттедж

Этот дом с удивительной маркировкой "новый" продается в Уорикшире. Коттедж Yew Tree впервые упоминается еще в 1632 году. Тогда его "братом" стало еще одно сооружение, крытое соломой, что и помогло домам выстоять столько веков.

На первый взгляд, крошечный дом внутри имеет немало пространства. За стареньким фасадом скрывается уникальный современный дизайн, стильные детали и уютная мебель. Изюминкой интерьера стали стеклянные перегородки, каменные стены и старинные элементы, дополнившие коттеджную эстетику.

Здесь уместилась прихожая для приема гостей, гостиная с камином, в которую можно попасть сразу с двух сторон, и кухня со стильными темно-синими шкафами. Дополняют пространство особые деревянные элементы: барная стойка с дубовой столешницей, изготовленной по заказу, и лестница с деревянной балюстрадой.



Так выглядит гостиная / Фото House beautiful



Изысканная кухня / Фото House beautiful

Лестница ведет в спальню с отдельной ванной комнатой. Кроме этого в доме есть еще две комнаты для отдыха, полностью охватывающие территорию второго этажа.



Главная стильная спальня / Фото House beautiful



Одна из спален дома / Фото House beautiful

Поражает своей столетней историей и уютной атмосферой и сад, что прячется за оградой. Здесь обустроена зона для обеда на свежем воздухе, а украшением природного уголка стали уникальные образцы деревьев и растений, дополнительно обеспечивающие приватность.



Зона отдыха в саду / Фото House beautiful



Уникальный уютный уголок / Фото House beautiful

Стоит такая недвижимость сегодня 766 411 долларов.