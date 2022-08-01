Забезпечення житлом захисників України: які правила набирають чинності з 1 серпня

У п'ятницю, 29 липня, Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до чинного законодавства. Нововведення спрощують процес придбання житла для ветеранів, членів їхніх сімей і родин загиблих воїнів.

Зміни стосуватимуться категорій людей, якими опікується Міністерство у справах ветеранів. Розповідаємо, що відомо про нові правила виплат.

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Уряд ухвалив зміни щодо забезпечення житлом захисників України

Затверджені урядом зміни стосуються ветеранів, які отримали інвалідність І – II групи внаслідок війни з-поміж учасників АТО/ООС, захисників-переселенців, бійців, які брали участь у бойових діях на території інших держав та членів їх родин.

Багато з них у 2021 році отримали грошову компенсацію для придбання житла. Однак через повномасштабний наступ росії, активні бойові дії чи тимчасову окупацію були вимушені виїхати в інші області України. Загалом у 2021 році нове житло отримали 654 ветеранів та члени їхніх сімей на загальну суму 910 мільйонів 161 тисячі гривень за чотирма бюджетними програмами.

Важливо, що раніше житло надавали лише за місцем реєстрації місця проживання. З 1 серпня, завдяки прийнятим змінам, захисники України зможуть придбати житло за новим місцем проживання у будь-якому регіоні України, де не ведуться бойові дії.

Серед інших нововведень – подовження терміну, протягом якого можна використати грошову компенсацію. Якщо до прийнятих змін ветерани мусили вкластися в нерухомість протягом року з моменту отримання коштів, тепер виплата на придбання житла зберігатиметься на спеціальному рахунку дещо довше. Але, наголошують в уряді, не більше ніж 6 місяців після скасування воєнного стану.

Окрім цього, затверджені Кабміном нововведення передбачають застосування єдиного коефіцієнта 1,5 для збільшення опосередкованої вартості житла для всіх одержувачів грошової компенсації.

Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна наголосила, що такі кроки свідчать про те, що навіть в умовах повномасштабної війни держава тримає у фокусі ветеранську політику.

Ми розуміємо, що держава має допомоги з житлом сім'ям – ВПО наших воїнів, які ціною власного життя та здоров'я боронять Україну від ворога. Дякую всім членам Уряду за підтримку цих дійсно важливих змін. Мінветеранів й надалі робитиме усе можливе, щоб українські захисники і захисниці були забезпечені житлом,

– наголосила вона.