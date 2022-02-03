Така мета проєкту зазначена на офіційному сайті бюро Zaha Hadid Architects. Окрім візуалізацій, студія оновила статус робіт, зазначивши, що відтепер він перебуває на етапі розробки.

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Як виглядатимуть станції у Дніпрі

Вхід до вестибюля станції "Театральна" / Фото Zaha Hadid Architects

Дизайн розробив голова бюро Патрік Шумахер. Головною архітекторкою проєкту є Євгенія Позігун – одеситка, яка працює в Zaha Hadid Architects з 2009 року.



Одна із станцій / Фото Zaha Hadid Architects

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що Zaha Hadid Architects презентує ескізи дизайну трьох станцій на Всесвітній виставці. Водночас пресслужба Дніпровського метрополітену закликала не робити поспішних висновків.

Сприймайте ці рендери як загальну концепцію, не судіть по них. Всі деталі треба дивитися на кресленнях, –

зауважила пресслужба.

Зверніть увагу. Раніше ми розповідали про інші міста, де будівлі від Zaha Hadid Architects стали не просто частиною місцевого ландшафту, але й туристичним магнітом.