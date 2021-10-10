Далі, за лічені роки, вона змінила світ архітектури назавжди. Тут можна було б додати, що ніколи не пізно. Але здається, що духу дівчини-математика, що колись поїхала з рідного Багдаду навчатися архітектурі в Лондон, ближча інша фраза: мріймо великими мріями.

Читайте ОСББ чи керуюча компанія: як не помилитися при виборі управління багатоквартирного будинку

В яких місцях варто шукати будівлі від Zaha Hadid Architects. Бібліотека Віденського економічного університету Відвідуючи Відень, слід на власні очі подивитися на бібліотеку Віденського економічного університету, побудовану Zaha Hadid Architects. Будівля знаходиться на території брутального у своїй надсучасній красі кампусу університету. Але навіть серед цієї візуальної розкоші, бібліотека виділяється, як космічний корабель, припаркований серед університетського містечка. Бібліотека Віденського економічного університету / Фото zaha-hadid Бібліотека Віденського економічного університету / Фото zaha-hadid

Адміністрація порту Антверпена Нова футуристична частина якого була надбудована просто над старою історичною будівлею. Завдяки "неправильній" геометрії нової будівлі, її форма виглядає по різному з різних сторін. Адміністрація порту Антверпена / Фото zaha-hadid Адміністрація порту Антверпена / Фото zaha-hadid