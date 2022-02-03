У Дніпрі збудують станції метро за проєктом Zaha Hadid Architects: перші фото

Три нові станції ("Театральна", "Центральна" та "Музейна") покликані зв'язати підприємства, культурні та академічні установи східних регіонів Дніпра із центром міста та залізничним вокзалом.

Така мета проєкту зазначена на офіційному сайті бюро Zaha Hadid Architects. Окрім візуалізацій, студія оновила статус робіт, зазначивши, що відтепер він перебуває на етапі розробки.

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Як виглядатимуть станції у Дніпрі

Вхід до вестибюля станції "Театральна" / Фото Zaha Hadid Architects

Дизайн розробив голова бюро Патрік Шумахер. Головною архітекторкою проєкту є Євгенія Позігун – одеситка, яка працює в Zaha Hadid Architects з 2009 року.



Одна із станцій / Фото Zaha Hadid Architects

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що Zaha Hadid Architects презентує ескізи дизайну трьох станцій на Всесвітній виставці. Водночас пресслужба Дніпровського метрополітену закликала не робити поспішних висновків.

Сприймайте ці рендери як загальну концепцію, не судіть по них. Всі деталі треба дивитися на кресленнях, –

зауважила пресслужба.



Вестибюль станції "Центральна" / Фото Zaha Hadid Architects Водночас користувачі мережі неоднозначно розцінили перші рендери проєкту. Перше, за що критикують нові станції – відсутність інклюзивних рішень. Також дніпряни вважають, що об'єкт такого рівня – невиправдані витрати для міста.

Станція "Музейна" / Фото Zaha Hadid Architects Метрополітен у Дніпрі: довідка Метрополітен у Дніпрі складається всього з 6 станцій, загальна протяжність єдиної гілки, відкритої у 1995 році – 7,8 кілометра. Це найкоротший підземний маршрут у Європі.

У 2017 році у місті після багаторічної перерви почали будувати 3 нових станції: "Центральна", "Театральна" і "Музейна".

Відкриття заплановане на 2024 рік. Після того, як станції добудують та введуть у експлуатацію, довжина підземки сягне 11,8 кілометра. Нові технології будівництва спрямовані на те, щоб зробити житло комфортнішим та дешевшим, а також скоротити терміни будівництва. Оцініть ці переваги, звернувшись до Нові технології будівництва спрямовані на те, щоб зробити житло комфортнішим та дешевшим, а також скоротити терміни будівництва. Оцініть ці переваги, звернувшись до Корпорації Нерухомості РІЕЛ