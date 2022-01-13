Зокрема йдеться про кредитну програму "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб" та Державну програму забезпечення молоді житлом. Про це повідомив голова правління Держмолодьжитла Сергій Комнатний.

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Які держпрограми для отримання житла функціонують в України

"Цьогоріч активно реалізовуватиметься Державна програма забезпечення молоді житлом. Віднайти додаткові кошти на фінансування молодіжної іпотеки, збільшення статутного капіталу Держмолодьжитла на 169,9 мільйона гривень, стало можливим завдяки злагодженій роботі Уряду, Мінрегіону та Держмолодьжитла", – зазначив Сергій Комнатний.

Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб

Вже понад 240 сімей, які переїхали з окупованих територій України, отримали власне житло завдяки програмі. 12 січня Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву провів шостий етап відбору учасників проєкту. Відтак чергові 150 сімей-переможців зможуть отримати пільгові кредити для придбання власного житла.

Фонд вже видав кредити понад двом сотням українських сімей і продовжує реалізовувати наступні етапи проєкти, це надважливо,

– зазначив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Кредит зі статутного капіталу

Водночас триває відбір учасників кредитної програми "Кредит зі статутного капіталу" від Держмолодьжитла можуть отримати громадяни віком до 35 років включно. Термін кредитування – до 20 років, відсоткова ставка дорівнює обліковій ставці Національного банку України. Також позичальник має підтвердити свою платоспроможність. Після сплати щомісячного платежу за кредитом, у нього має лишитися сума не менше 6081 гривня.