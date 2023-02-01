Завжди затребувана нерухомість: неймовірні бункери, які виставлені на продаж

Бункер – це не лише інвестиція на випадок "кінця світу", а й змога сховатися від усіх та насолодитися самотою. Просто зараз у продажі є багато варіантів такої нерухомості, і деякі з них справді вражають.

На перший погляд може здаватися, що бункер не має нічого спільного з комфортом та розкішшю. Але ця думка оманлива, адже на ринку є багато пропозицій, які нічим не поступаються звичним гарним апартаментам та будинках, хіба що можуть похизуватися ізоляцією від бурхливого життя.

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Vivos Indiana, Індіана, США (35 тисяч доларів)

Цей комфортний притулок розташований під землею та готовий прийняти до 80 осіб. Це помешкання – переобладнаний бункер часів Холодної війни, який може витримати ядерний вибух потужністю 20 мегатонн.

Сучасний сховок від світу та катастроф / Фото The Vivos Group

Площа бункера становить понад 1 000 квадратних метрів, і місце тут коштує 35 тисяч доларів. Власники стверджують, що ця інвестиція буде кращою, аніж у квартиру.

30-acre rural estate, Вашингтон, США (700 тисяч доларів)

Якщо вам не до вподоби безвилазно сидіти в бункері, то можна задуматися про власність розміром у 30 акрів, де бункер – це просто один з об'єктів на ділянці.

Життя серед лісу / Фото Love Property

Наразі тут є лише мінімальні зручності для простого життя, тому новим власникам доведеться попрацювати над своїм комфортом самотужки.

Бункер-ранчо, Колорадо, США (1 мільйон доларів)

Цей варіант – просто ідеальний вибір для тих, хто хоче спробувати романтику ранчо та переживає, що зі світом може трапитися якесь лихо. Ззовні будинок доволі звичайний, але всередині є все, що потрібно для виживання за будь-яких умов.

Ранчо-бункер / Фото Love Property

Особняк Преппера, Річмонд, США (6,5 мільйонів доларів)

Цей захищений будинок сподобається тим, кому до вподоби розкішне життя, щоб не творилося у зовнішньому світі. 9 спалень, 10 ванних кімнат, безліч місця для розваг та гарний краєвид – тут є усе, чого лиш тільки може забажати душа.

Захищена розкіш / Фото Garretts Real Estate Group

На глибині 8 метрів розташоване ядерне сховище, яке облаштоване не гірше за сучасний пентхаус. Втім, у будинку є пляма в репутації через загибель доньки колишніх власників, тому черги з покупців наразі немає.