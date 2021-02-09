Розкрито 10 секретів дорогого інтер'єру

Джерело:Інстаграм Вікторії Дворжанської
Для того щоб інтер'єр квартири або будинку виглядав бездоганно, існує кілька моментів, які слід враховувати.
Які фішки допоможуть зробити інтер'єр дорогим, розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Дворжанська.
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Дорогий інтер'єр часто виглядає холодним і не затишним через недоречне застосування різних рішень. А теплий і комфортний інтер'єр іноді виглядає занадто просто і дешево,
– зазначила Дворжанська.
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Принти та текстури додадуть інтер'єру індивідуальності / Фото novate
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