Розкрито 10 секретів дорогого інтер'єру

Для того щоб інтер'єр квартири або будинку виглядав бездоганно, існує кілька моментів, які слід враховувати.

Які фішки допоможуть зробити інтер'єр дорогим, розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Дворжанська.

Цікаво Вибір кольорів для інтер'єру: 3 лайфхаки, як не помилитися

Дорогий інтер'єр часто виглядає холодним і не затишним через недоречне застосування різних рішень. А теплий і комфортний інтер'єр іноді виглядає занадто просто і дешево,

– зазначила Дворжанська.

Що допоможе зробити інтер'єр дорогим

Високий плінтус.

Високий плінтус виглядає стильно / Фото ivd

Меблевий і стельовий карниз.

Декор.

Рослини.

Повітря.

Глянець, мат та дзеркала.

Останніми роками живі рослини стали дуже популярними в інтер'єрі квартир і будинків. Вони допомагають оживити приміщення, зробити його свіжим і затишним.

Корисно Дизайн криється в деталях: названо бюджетний спосіб освіжити інтер'єр

Принти та текстури.

Принти та текстури додадуть інтер'єру індивідуальності​ / Фото novate

Метал.

Фурнітура та ручки.

За допомогою фурнітури і ручок інтер'єр можна змінити / Фото design-homes