Раскрыты 10 секретов дорогого интерьера
Для того чтобы интерьер квартиры или дома выглядел безупречно, существует несколько моментов, которые следует учитывать.
Источник:Инстаграм Виктории Дворжанской
Какие фишки помогут сделать интерьер дорогим, рассказала дизайнер интерьера Виктория Дворжанская.
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Дорогой интерьер часто выглядит холодным и не уютным из-за неуместного применения разных решений. А теплый и комфортный интерьер иногда выглядит слишком просто и дешево,
– отметила Дворжанская.
Что поможет сделать интерьер дорогим
- Высокий плинтус.
Высокий плинтус выглядит стильно / Фото ivd
- Мебельный и потолочный карниз.
- Декор.
- Растения.
- Воздух.
- Глянец, мат и зеркала.
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- Принты и текстуры.
Принты и текстуры добавят интерьеру индивидуальности / Фото novate
- Металл.
- Фурнитура и ручки.
С помощью фурнитуры и ручек интерьер можно преобразить / Фото design-homes
- WOW-факторы.
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