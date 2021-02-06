Час від часу будь-який інтер'єр приїдається або надоїдає. Але робити знову ремонт необов'язково.

Як освіжити житло за допомогою текстилю, розповіла дизайнерка інтер'єру Катя Лошакова.

Цікаво Довгограючі тренди в інтер'єрі: що використати вдома

Текстиль – головний помічник у створенні затишку... Хочу нагадати, що за допомогою текстилю можна капітально змінити інтер'єр. Навіть повісивши нову шторку у ванній,

– зазначила Лошакова.

Що потрібно врахувати

Колірна гамма

Виберіть відтінки для свого житла, і під них підбирайте весь текстиль. Достатньо 2-3 кольорів, які будуть поєднуватися між собою. Відтінки можуть трохи відрізнятися.



⠀

Виберіть відтінки для дому та текстилю / Фото design-homes

Сезонні комплекти

Для того щоб інтер'єр не набридав, створіть 2 комплекти текстилю для всього житла – зимовий і літній. Йдеться як про покривала, штори, подушки, пледи, так і про дрібниці на кшталт кухонних рушників. Так ви зможете змінювати інтер'єр кожні пів року. Це також дозволить зберегти речі у гарному стані.

Сезонний текстиль дозволить регулярно міняти "картинку"​ / Фото tekstilprofi

Читайте Як дизайн спальні впливає на сон: названо 4 цікавих пункти

Купуйте тільки те, що подобається

За словами дизайнерки інтер'єру, не слід економити на таких важливих деталях, як текстиль. Якщо ви хочете змінити покривало, але берете дешевий варіант, який вам не до душі, незабаром ви захочете його змінити. Тому краще відразу вибирати тільки ті речі і елементи, які вам подобаються.

Текстиль повинен вписуватися в інтер'єр​ / Фото pinterest