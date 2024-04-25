Крихітний і дуже дорогий: чому цей будинок викликав такий ажіотаж на ринку

У Кремнієвій долині продають звичайний на вигляд і маленький за площею будинок. Проте власники житла отримали безліч пропозицій, попри те, що і його вартість дуже висока.

Крихітний будинок у Купертіно привертає багато уваги через свою ціну за квадратний фут – чималих 4 424 долари. Оскільки площа житла становить 384 квадратних фути (близько 36 квадратних метрів), він коштує аж 1,7 мільйона доларів.

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Чому будинок усі так хочуть купити

Річ у тім, що купити будинок у Кремнієвій долині зовсім не дешево. Як тільки на ринку з'являється така можливість, її ніхто не хоче втратити. І хоч цей крихітний будинок коштує дорого, у порівнянні з іншими він взагалі не дорогий. Саме в Купертіно зараз продають 60 будинків, і їхня середня ціна становить 2,86 мільйона доларів.

Білий інтер'єр / Фото Realtor

До слова, зараз маленький будиночок з чарівним білим інтер'єром вже очікує на продаж. Покупець, найімовірніше, думав про цінність землі, а не про саме житло. Крихітний будиночок розташований на великій ділянці в досить приватному місці.

"Мені здається, що люди забагато переймаються тим фактом, що це величезна ціна за такий маленький будинок. Потенціал має сама ділянка, яка оточена будинками за 5 мільйонів доларів", – каже агент з продажу.

Вигідне розташування будинку / Фото Realtor

Будинок датується 1948 роком і вміщує спальню, кухню та ванну кімнату. Загалом агенти отримати сім вартісних пропозицій щодо купівлі житла, а оголошення переглянули кілька сотень тисяч користувачів.