Крошечный дом в Купертино привлекает много внимания из-за своей цены за квадратный фут – немалых 4 424 доллара. Поскольку площадь жилья составляет 384 квадратных фута (около 36 квадратных метров), он стоит аж 1,7 миллиона долларов.

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Почему дом все так хотят купить

Дело в том, что купить дом в Кремниевой долине совсем не дешево. Как только на рынке появляется такая возможность, ее никто не хочет потерять. И хоть этот крошечный дом стоит дорого, по сравнению с другими он вообще не дорогой. Именно в Купертино сейчас продают 60 домов, и их средняя цена составляет 2,86 миллиона долларов.

Белый интерьер / Фото Realtor

К слову, сейчас маленький домик с волшебным белым интерьером уже ожидает продажи. Покупатель, вероятнее всего, думал о ценности земли, а не о самом жилье. Крошечный домик расположен на большом участке в довольно приватном месте.

"Мне кажется, что люди слишком озабочены тем фактом, что это огромная цена за такой маленький дом. Потенциал имеет сам участок, который окружен домами за 5 миллионов долларов", – говорит агент по продажам.

Выгодное расположение дома / Фото Realtor

Дом датируется 1948 годом и вмещает спальню, кухню и ванную комнату. В общем агенты получить семь стоимостных предложений по покупке жилья, а объявления просмотрели несколько сотен тысяч пользователей.