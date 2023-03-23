Перш ніж розпочинати роботи, варто ретельно вивчити ринок та запастись ресурсами. Про те, як змінились ціна на будівельні матеріали та роботи з початку 2023, розповідаємо далі.

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Скільки коштує ремонт у 2023

Ціни на ринку продовжують рости і пов'язане це з низкою факторів: зростанням долара, підвищенням вартості логістики як в країні, так і за її межами через блокування портів, втратами у сфері виробництва будматеріалів.

Зокрема значний вплив на ринок мало закриття низки підприємств на окупованих територіях або там, де тривають бойові дії. Імпортувати закордонні продукти логістично дорого, тож охочі до змін українці вже понад рок відчувають постійне зростання цін у сфері будматеріалів.

У порівнянні з довоєнними показниками, ремонт середнього класу обійдеться у на 25 – 35% дорожче, ніж рік тому. У доларі ж ціна практично не зміниться. Куди сильніше відчують вплив війни охочі зробити ремонт преміумкласу, а все через труднощі із закупівлею та доставкою матеріалів з-за кордону і прив'язку до валюти.

Скільки коштує ремонт у 2023 / Фото Pexels

Ринок змінюється постійно, тож навіть за останні два місяці експерти помітили значні зрушення. Відтак ціни на основні будівельні матеріали з 1 січня по 1 березня зросли наступним чином:

шпаклівка на 4,5%;

штукатурка на 8%;

ґрунтовка не зросла;

бетонконтакт на 11%;

цегла та керамоблок не змінились;

газоблок на 6%;

гідроізоляція на 7,5%;

клей для плитки 13%;

піна-клей та герметики на 10%;

гіпсокартон не піднявся у ціні;

базальтова вата на 7,5%;

бітумна черепиця на 17,5%;

металочерепиця на 7,5%;

брус на 17,5%;

пісок та щебінь не зросли;

бетон без змін.

Загалом лише за останні 2 місяці в середньому ціни на матеріали зросли на 5,5%. Також змінились і розцінки на будівельні роботи: