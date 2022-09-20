Як пояснила перший віцепрем'єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко, люди, які залишилися без роботи не зможуть претендувати на іпотеку до моменту працевлаштування.

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Хто не зможе отримати іпотечний кредит під 3%

Особи, які втратили роботу

Свириденко пояснила, що базова вимога банку при кредитуванні фізичних осіб – наявність стабільного джерела доходу у позичальника та термін працевлаштування зазвичай від 6 місяців. Тож громадяни, які тимчасово залишились без роботи, зможуть взяти участь у цій програмі лише після працевлаштування.

Зазначу, що зі свого боку уряд запустив низку програм, спрямованих на зменшення безробіття і надання допомоги людям у працевлаштуванні,

– додала міністерка.

Вона наголошує, що одне із головних завдань держави – спростити пошук роботи, дати українцям можливості фінансово забезпечувати свої родини, і в тому числі стати учасником програми "Доступна іпотека".

Учасники інших держпрограм

Людина, яка проходила за іншими програмами пільгової іпотеки, вже покращила свої житлові умови. Тому це одна із підстав відмовити їй. Ефективніше, на думку міністерки, використати державні кошти на користь тих, хто цього ще не зробив.

Що робити особам, які перебувають за кордоном

Свириденко зазначає, що українці, які через війну отримали тимчасовий прихисток в інших країнах, зможуть взяти участь у програмі після повернення та працевлаштування вдома, адже вони мають бути платоспроможними, щоб сплачувати кредит.