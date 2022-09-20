Как пояснила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко, те, кто остался без работы не смогут претендовать на ипотеку до момента трудоустройства.

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Кто не сможет получить ипотечный кредит под 3%

Лица, потерявшие работу

Свириденко объяснила, что базовое требование банка при кредитовании физических лиц – наличие стабильного источника дохода у заемщика и срок трудоустройства, как правило, от 6 месяцев. Поэтому временно оставшиеся без работы граждане смогут принять участие в этой программе только после трудоустройства.

Со своей стороны правительство запустило ряд программ, направленных на уменьшение безработицы и оказание помощи людям в трудоустройстве,

– добавила министр.

Она отмечает, что одна из главных задач государства – упростить поиск работы, дать украинцам возможности финансово обеспечивать свои семьи, и в том числе стать участником программы "Доступная ипотека".

Участники других госпрограмм

Человек, проходивший по другим программам льготной ипотеки, уже улучшил свои жилищные условия. Поэтому это одно из оснований отказать ему. Более эффективно, по мнению министерши, использовать государственные средства в пользу тех, кто этого еще не сделал.

Что делать лицам, находящимся за границей

Свириденко отмечает, что украинцы, которые из-за войны получили временное убежище в других странах, смогут принять участие в программе после возвращения и трудоустройства дома, ведь они должны быть платежеспособными, чтобы платить кредит.