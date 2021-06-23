Доступна іпотека під 7%: скільки кредитів на житло видали українцям

В Україні станом на 22 червня банки підписали 461 кредитний договір за програмою "Державна іпотека 7%". Загалом українці отримали 393,09 мільйона гривень.

Наразі ще 782 заявки на участь у програмі розглядаються банками. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

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Що таке "Доступна іпотека під 7%" Програма, яку розробило Міністерство фінансів України. Вона розрахована на тих, хто потребує поліпшення житлових умов. Предметом іпотеки може бути квартира чи приватний будинок, побудовані не раніше 2018 року.

Яке житло користується популярністю

У програмі "Доступне житло 7%" українці вибрали:

22,87% – житло на первинному ринку;

77,13% – нерухомість на вторинному ринку.

Серед 782 заявок на суму 679,72 мільйона гривень, які ще розглядаються банками:

19,63% – первинне житло;

80,37% – вторинне житло.

Українці частіше вибирають вторинне житло / Фото Pixabay

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Хто бере участь у програмі

"Доступна іпотека 7%" діє у 23 регіонах України, в тому числі місті Києві.

Минулого тижня найактивнішими були:

місто Київ (35,3%).

Київська область (29,6%).

Харківська область (6,8%).

Львівська область (5,2%).

Рівненська область (4,2%).

Розвиток державної програми "Доступна іпотека під 7%" / Інфографіка Міністерства фінансів України