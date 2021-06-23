Еще 782 заявки на участие в программе рассматриваются банками. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Что такое "Доступная ипотека под 7%" Программа, которую разработало Министерство финансов Украины. Она рассчитана на тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Предметом ипотеки может быть квартира или частный дом, построенные не ранее 2018 года.

Какое жилье пользуется популярностью

В программе "Доступное жилье 7%" украинцы выбрали:

22,87% – жилье на первичном рынке;

77,13% – недвижимость на вторичном рынке.

Среди 782 заявок на сумму 679,72 миллиона гривен, которые еще рассматриваются банками:

19,63% – первичное жилье;

80,37% – вторичное жилье.

Украинцы чаще выбирают вторичное жилье / Фото Pixabay

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Кто участвует в программе

"Доступная ипотека 7%" действует в 23 регионах Украины, в том числе городе Киеве.

На прошлой неделе самыми активными были:

город Киев (35,3%).

Киевская область (29,6%).

Харьковская область (6,8%).

Львовская область (5,2%).

Ровенская область (4,2%).

Развитие государственной программы "Доступная ипотека под 7%" / Инфографика Министерства финансов Украины