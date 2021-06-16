Доступна іпотека під 7%: скільком українцям вдалося отримати кошти

В Україні станом на 14 червня 2021 року підписано 430 кредитних договорів за програмою "Доступна іпотека під 7%". Ще 746 заявок нині розглядаються уповноваженими банками.

Сумарно українці отримали 365,3 мільйона гривень для придбання житла. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

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Що таке "Доступна іпотека під 7%" Програма, яку розробило Міністерство фінансів України. Вона розрахована на тих, хто потребує поліпшення житлових умов. Предметом іпотеки може бути квартира чи приватний будинок, які збудовані не раніше 2018 року.

Яке житло обирають українці

Серед підписаних договорів:

23,72% – житло на первинному ринку;

76,28% – нерухомість на вторинному ринку.

Наразі 746 заявок розглядаються банками. З них 20,2% становлять об'єкти на первинному ринку і 79,8% – на вторинному.

Українці здебільшого обирають житло на вторинному ринку / Фото Pixabay

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Які регіони беруть участь у програмі

"Доступна іпотека під 7%" діє у 23 регіонах, у тому числі місті Києві:

Найактивніші регіони минулого тижня:

місто Київ – 36%;

Київська область – 28,8%;

Харківська область – 6,7%;

Львівська область – 5,4%;

Рівненська область – 4,4%.

Розвиток державної програми "Доступна іпотека під 7%" / Інфографіка Міністерства фінансів України