Суммарно украинцы получили 365,3 миллиона гривен для приобретения жилья. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Что такое "Доступная ипотека под 7%" Программа, которую разработало Министерство финансов Украины. Она рассчитана на тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Предметом ипотеки может быть квартира или частный дом, построенные не ранее 2018 года.

Какое жилье выбирают украинцы

Среди подписанных договоров:

23,72% – жилье на первичном рынке;

76,28% – недвижимость на вторичном рынке.

На данный момент 746 заявок рассматриваются банками. Из них 20,2% составляют объекты на первичном рынке и 79,8% – на вторичном.

Украинцы в основном выбирают жилье на вторичном рынке / Фото Pixabay

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Какие регионы участвуют в программе

"Доступная ипотека под 7%" действует в 23 регионах, в том числе городе Киеве:

Самые активные регионы на прошлой неделе:

город Киев – 36%;

Киевская область – 28,8%;

Харьковская область – 6,7%;

Львовская область – 5,4%;

Ровенская область – 4,4%.

Развитие государственной программы "Доступная ипотека под 7%" / Инфографика Министерства финансов Украины