Українці отримали 300 мільйонів гривень на іпотеку під 7%: де купують житло

В Україні за станом на 31 травня 2021 року підписано 351 кредитний договір за програмою "Доступна іпотека під 7%". Ще 667 заявок на участь наразі розглядаються.

Сумарно надано кредитів на 297,3 мільйона гривень. Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

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Що таке "Доступна іпотека під 7%" Державна програма, яку розробило Міністерство фінансів. Її мета – здешевлення вартості іпотечних кредитів для українців. Програма розрахована на тих, хто потребує поліпшення житлових умов. Предметом іпотеки може бути квартира чи приватний будинок, які збудовані не раніше 2018 року.

Яке житло має попит

Українці, які підписали договори, вибирали:

24,28% нерухомість на первинному ринку;

75,72% житло на вторинному ринку.

Також банки розглядають 667 заявок на участь у програмі "Доступна іпотека під 7%" на 587,2 мільйона гривень. Серед них 21,38% – первинний ринок і 78,62% – вторинний.

Більшість українців беруть кредити на вторинне житло / Фото 24 канал

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Де працює програма

У програмі "Доступна іпотека під 7%" беруть участь 22 регіони, в тому числі місто Київ.

Найактивнішими минулого тижня виявилися:

місто Київ – 36,7%;

Київська область – 28,3%;

Харківська область – 6,9%;

Львівська область – 5,5%;

Рівненська область – 4,2%.

Розвиток державної програми "Доступна іпотека під 7%" / Інфографіка Міністерства фінансів України

Рішення про надання кредиту приймає банк, використовуючи власну методологію оцінки платоспроможності потенційного позичальника.

Програма "Доступна іпотека під 7%" стає все більш популярною​ / Фото 24 канал