Суммарно предоставлено кредитов на 297,3 миллиона гривен. Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.
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Что такое "Доступная ипотека под 7%"Государственная программа, которую разработало Министерство финансов. Ее цель – удешевление стоимости ипотечных кредитов для украинцев. Программа рассчитана на тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Предметом ипотеки может быть квартира или частный дом, которые построены не ранее 2018 года.
Какое жилье пользуется спросом
Украинцы, которые подписали договора, выбирали:
- 24,28% недвижимость на первичном рынке;
- 75,72% жилье на вторичном рынке.
Также банки рассматривают 667 заявок на участие в программе "Доступная ипотека под 7%" на 587,2 миллиона гривен. Среди них 21,38% – первичный рынок и 78,62% – вторичный.
Большинство украинцев берут кредиты на вторичное жилье / Фото 24 канал
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Где работает программа
В программе "Доступная ипотека под 7%" участвуют 22 региона, в том числе город Киев.
Самыми активными на прошлой неделе оказались:
- город Киев – 36,7%;
- Киевская область – 28,3%;
- Харьковская область – 6,9%;
- Львовская область – 5,5%;
- Ровенская область – 4,2%.
Развитие государственной программы "Доступная ипотека под 7%" / Инфографика Министерства финансов Украины
Программа "Доступная ипотека под 7%" становится все более популярной / Фото 24 канал