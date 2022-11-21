Про зміни на ринку оренди в листопаді розповів портал Bird, інформує 24 канал. Аналітики зазначають, що до вересня цього року фіксували стабільне відновлення цін до лютневих показників. Однак з середини жовтня ринок знов переживає коливання.

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Як змінилася вартість оренди житла у листопаді

В першу чергу це впливає на зменшення кількості людей, що шукають квартири для оренди в столиці. Менша впевненість у своїй безпеці, екстрені та стабілізаційні відключення електроенергії – все це призвело до падіння попиту майже на третину.



Попит на оренду житла суттєво просів / Інфографіка bird

Разом з падінням попиту відбувається падіння цін на оренду квартир. Найбільше ціновому коливанню піддаються 2 та 3-кімнатні квартири, середня вартість яких впала на 12%.

Найпопулярніші для оренди, однокімнатні квартири, переживають цей турбулентний період з падінням середньої ціни на 5%.



Як змінилася вартість однокімнатних квартир / Інфографіка bird



Як змінилася вартість двокімнатних квартир / Інфографіка bird



Як змінилася вартість трикімнатних квартир / Інфографіка bird

Серед очевидних факторів, що впливають на попит та ціни житла, є відчуття безпеки та міграція людей під впливом атак на місто. Разом з тим відключення електроенергії призводить до нових запитів у пошуку: як високо розташована квартира, який тип плити встановлено на кухні (газ/електро).

Нагадаємо. Враховуючи регулярні обстріли критичної інфраструктури, українці все частіше розглядають можливість переїхати у заміські будинки. Наразі попит на таку нерухомість зріс у західних регіонах України. Вважається, що ця тенденція зумовлена бажанням українців виїхати з міст, де залишається ризик зимувати без тепла і світла.