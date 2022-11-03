Головна перевага квартири у столиці – стабільніше електропостачання, ніж у передмісті. Проте при тривалому відключенні світла та тепла у багатоповерхівці можна опинитися у безвихідній ситуації. Тоді ж як в заміському будинку можна встановити альтернативні джерела енергії.

Цікаво Вперше на EXPO Real: хто представляв Україну на найбільшій виставці нерухомості у Європі

Нетиповий попит на заміську нерухомість

Столичний рієлтор Богдан Маковецький розповідає, що у перші місяці після вторгнення Росії, ринок оренди заміського житла навколо Києва зупинився. Тоді люди масово виїжджали, а пропозиція суттєво перевищувала попит. Через це оренда у гривневому еквіваленті подешевшала.

Експертка з ринку нерухомості Ірина Луханіна додає, що кількість угод на ринку оренди будинків під Києвом почала зростати з середини квітня 2022 року, а ціни на деякі категорії нерухомості навіть підросли. Зараз багато мешканців Київщини, які не повернулися додому, намагаються встигнути здати в оренду житло до настання холодів.

Будинок, як живий організм, потребує постійної підтримки, яка виливається у витрати. Водночас не користуватися будинком і оплачувати його підтримку – надто дорого в наш час,

– зауважує Богдан Маковецький.

Зокрема, йдеться про опалення – якщо в будинку ніхто не живе, то для безпеки опалювальної системи потрібно тримати газовий котел включеним на мінімальних значеннях, що дозволить залишити систему цілістю та безпекою, але виллється в платіжки за газ у розмірі 1,5 – 8 тисяч гривень. Крім того, багато котлів не працюють без електроенергії: відключають електроенергію, вимикається котел. Якщо за будинком ніхто не стежить, це може призвести і до замерзання системи, і до поломок самого котла.

Тим часом попит на оренду будинків зростає у зв'язку з поверненням українців з-за кордону та прагненням громадян до більшої автономності в приватному будинку в очікуванні складної зими.

Попит у західних регіонах зріс більш ніж на 100%

За словами експертки з нерухомості Вікторії Берещак, зростання активності орендарів на ринку заміської нерухомості припало на серпень – вересень, коли в київському регіоні попит на оренду будинків зріс приблизно на 60% від довоєнних показників у піковий період.

На заході тенденція ще яскравіша: у Львівській області попит зріс на 110%, у Тернопільській та Чернівецькій областях на 130%, в Івано-Франківській та Закарпатті на 150%,

– розповідає Берещак.

Тобто, на заході України будинки в оренду розбирають, як гарячі пиріжки, що, схоже, пояснюється бажанням українців виїхати з регіонів, де залишається ризик зимувати без тепла і світла.