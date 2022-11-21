Через обстріли та відсутність світла: вартість оренди житла у Києві знову знизилася

За останній місяць Київ зазнав декількох ракетних атак. Окрім того, ворожі безпілотники завдали удару по критичній інфраструктурі України та, зокрема, столиці. Ці події не могли не вплинути на місцевий ринок оренди житла.

Про зміни на ринку оренди в листопаді розповів портал Bird, інформує 24 канал. Аналітики зазначають, що до вересня цього року фіксували стабільне відновлення цін до лютневих показників. Однак з середини жовтня ринок знов переживає коливання.

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Як змінилася вартість оренди житла у листопаді

В першу чергу це впливає на зменшення кількості людей, що шукають квартири для оренди в столиці. Менша впевненість у своїй безпеці, екстрені та стабілізаційні відключення електроенергії – все це призвело до падіння попиту майже на третину.



Попит на оренду житла суттєво просів / Інфографіка bird

Разом з падінням попиту відбувається падіння цін на оренду квартир. Найбільше ціновому коливанню піддаються 2 та 3-кімнатні квартири, середня вартість яких впала на 12%.

Найпопулярніші для оренди, однокімнатні квартири, переживають цей турбулентний період з падінням середньої ціни на 5%.



Як змінилася вартість однокімнатних квартир / Інфографіка bird



Як змінилася вартість двокімнатних квартир / Інфографіка bird



Як змінилася вартість трикімнатних квартир / Інфографіка bird

Серед очевидних факторів, що впливають на попит та ціни житла, є відчуття безпеки та міграція людей під впливом атак на місто. Разом з тим відключення електроенергії призводить до нових запитів у пошуку: як високо розташована квартира, який тип плити встановлено на кухні (газ/електро).

Нагадаємо. Враховуючи регулярні обстріли критичної інфраструктури, українці все частіше розглядають можливість переїхати у заміські будинки. Наразі попит на таку нерухомість зріс у західних регіонах України. Вважається, що ця тенденція зумовлена бажанням українців виїхати з міст, де залишається ризик зимувати без тепла і світла.