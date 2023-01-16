В яких регіонах України найдорожча і найдешевша оренда житла: дані Держстату

За рік оренда житла по Україні зросла в середньому на 32,7%. Найбільше нерухомість подорожчала у західних регіонах країни. Найсуттєвіше просідання ціни – у Харківській області.

Про це свідчить інформація, опублікована на сайті Державної служби статистики України. Як змінювалася плата за оренду однокімнатної квартири в Україні – далі.

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Де найбільше зросла вартість оренди житла

За рік рекордно подорожчала нерухомість західних регіонів України. Це пов'язано насамперед із хвилею переселенців, які рятувалися від повномаштабного вторгнення Росії. Водночас позитивну динаміку показали центральні області, які стали буферними зонами для українців, які виїжджали із гарячих точок.

Так, найбільше зростання цін за однокімнатну квартиру продемонстрували:

Львівська область – з 5 191 до 10 977 гривень (подорожчання на 111,5%);

– з 5 191 до 10 977 гривень (подорожчання на 111,5%); Закарпатська – з 4 399 до 8 706 гривень (подорожчання на 97,9%);

– з 4 399 до 8 706 гривень (подорожчання на 97,9%); Івано-Франківська – з 2 619 до 4 794 гривень (подорожчання на 83,1%);

– з 2 619 до 4 794 гривень (подорожчання на 83,1%); Чернівецька – з 3 958 до 7 095 гривень (подорожчання на 79,3%) ;

– з 3 958 до 7 095 гривень (подорожчання на 79,3%) ; Кіровоградська область – з 2 823 до 4 906 гривень (подорожчання на 73,8%).

Відчутне подорожчання й у Хмельницькій області – на 70,5%. Менше зростання цін продемонстрували Тернопільщина, Рівненщина та Волинь, де плата за оренду зросла на 33, 35 та 47,6% відповідно.



Як змінилися ціни на житло у 2022 році / Таблиця Держстат

Де винаймати житло стало дешевше

В чотирьох регіонах України, зокрема столиці, винаймати житло стало дешевше. На колосальні 30,9% знизилася орендна плата за житло у Харківській області. Менше ціни просіли у:

Києві – з 8 513 до 7 637 гривень (-10,3%);

– з 8 513 до 7 637 гривень (-10,3%); Одеській області – з 5 081 до 4 600 гривень (-9,5);

– з 5 081 до 4 600 гривень (-9,5); Запорізькій області – з 2 998 до 2 931 гривні (-2,2).

При цьому найнижчі середні ціни станом на грудень пропонувала Сумська область, де винайняти однокімнатну квартиру можливо за 2 437 гривні.