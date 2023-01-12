Станом на початок 2023 року ціни пішли на спад, розповідає власниця місцевої рієлторської агенції Софія Шевкун. За її словами, на ринку оренди Ужгорода є багато квартир від 8 тисяч гривень.

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Як змінювалися ціни на Закарпатті впродовж 2022 року, за скільки можна орендувати житло сьогодні та на що звертати увагу орендарям – далі.

Ринок Ужгорода не був готовий до масової міграції

Софія Шевкун пригадує, що під час першої хвилі переселення, рієлтори Ужгорода не були готові та не змогли моментально зреагувати. Відповідно пропозицій на ринку було не так багато, аби задовольнити увесь попит.

З початку березня ми зрозуміли, що масовий потік людей їде сюди та в Чернівці. У нас було мало часу, щоб з’ясувати із власниками, з якими ми співпрацюємо, чи вільна їхня нерухомість, чи ні. Тому пішла спонтанна робота всіх наших рієлторів міста та області. Ціни зросли миттєво,

– розповідає вона.

Ціна оренди однокімнатної квартири до березня 2022 року становила 5 тисяч гривень. Однак на початку вторгнення цінник піднявся на 50%, а у квітні житло подорожчало на 200 – 300% до 500 доларів (14 625 гривень).

У новобудовах однокімнатна квартира коштувала до 1 500 доларів. Пік був у квітні – травні. Двокімнатна квартира стала найбільш популярним житлом. Люди їхали сім’ями, дуже важко було знайти квартиру для тих, хто мав домашніх улюбленців. Власники квартир перестали здавати житло з тваринками. Також це стосувалося маленьких дітей,

– пригадує Шевкун.

Якщо одно- та двокімнатні квартири розліталися моментально, трикімнатні були пропорційно дешевші. Однак і такі варанти швидко перехоплювали. Так, наприкінці квітня в Ужгороді вже практично не було вільної в оренду нерухомості. При цьому деякі квартири здавали безкоштовно.

Згодом переселенці почали купувати житло

З початку війни люди, які переїхали на Закарпаття, винаймали житло. Згодом, коли зрозуміли, що війна триватиме не 2 – 3 тижні, почалася масова купівля житла. Насамперед люди, які виїжджали зі східної України, брали новобудови.

Відтоді ціна на новобудови зросла на 100%. Якщо у січні однокімнатна квартира коштувала 30 – 35 тисяч доларів, то у квітні ціна зросла до 50 тисяч доларів. За цей час квадратний метр зріс у ціні з 650 доларів до 1000.

Наразі ціна трішки стабілізувалася, але тенденція підйому цін триває,

– каже рієлторка.

Яке житло обирають для оренди та купівлі

При виборі житла люди орієнтуються на забудовника, якість будівельних матеріалів та нижні поверхи. Попри те, що Ужгород – відносно спокійний регіон, тут не поспішають орендувати житло поблизу аеропорту.

Софія Шевкун каже, що зросла кількість тих, хто почав скидати аванси за оренду, не перевіривши умови. Це не дає наймачу зрозуміти, чи підходить йому ця квартира. Як наслідок за якийсь час виникають проблеми – житло не підходить через часті відключення світла та інші нюанси.

До того ж на ринку зустрічаються аферисти, які пропонують житло від власника за привабливою ціною.