Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте Государственной службы статистики. Как менялась плата за аренду однокомнатной квартиры в Украине – дальше.

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Где больше всего возросла стоимость аренды жилья

В течение года рекордно дорожала недвижимость западных регионов Украины. Это связано, прежде всего, с волной переселенцев, спасавшихся от полномасштабного вторжения России. В то же время положительную динамику показали центральные области, ставшие буферными зонами для выезжавших из горячих точек украинцев.

Наибольший рост цен за однокомнатную квартиру продемонстрировали:

Львовская область – с 5 191 до 10 977 гривен (рост на 111,5%);

– с 5 191 до 10 977 гривен (рост на 111,5%); Закарпатская – с 4 399 до 8 706 гривен (рост на 97,9%);

– с 4 399 до 8 706 гривен (рост на 97,9%); Ивано-Франковская – с 2 619 до 4 794 гривен (рост на 83,1%);

– с 2 619 до 4 794 гривен (рост на 83,1%); Черновицкая – с 3 958 до 7 095 гривен (рост на 79,3%);

– с 3 958 до 7 095 гривен (рост на 79,3%); Кировоградская область – с 2 823 до 4 906 гривен (рост на 73,8%).

Ощутимое подорожание и в Хмельницкой области – на 70,5%. Меньший рост цен продемонстрировали Тернопольская, Ровенская области, а также Волынь, где плата за аренду выросла на 33, 35 и 47,6% соответственно.



Как изменились цены на жилье в 2022 году / Таблица Госстат

Где снимать жилье стало дешевле

В четырех регионах Украины, в том числе столице, снимать жилье стало дешевле. На колоссальные 30,9% снизилась арендная плата за жилье в Харьковской области. Меньше цены просели в:

Киеве – с 8 513 до 7 637 гривен (-10,3%);

– с 8 513 до 7 637 гривен (-10,3%); Одесской области – с 5 081 до 4 600 гривен (-9,5);

– с 5 081 до 4 600 гривен (-9,5); Запорожской области – с 2 998 до 2 931 гривны (-2,2).

При этом самые низкие средние цены на декабрь предлагала Сумская область, где снять однокомнатную квартиру можно за 2 437 гривны.