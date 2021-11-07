Опираючися на дані OLX Нерухомість, розповідаємо за скільки можна орендувати нерухомість у різних містах країни.

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Що відомо про орендаторів

29% респондентів зазначають, що дохід, який вони отримують від оренди житла, – основний, 71% стверджує, що це – додатковий прибуток. Водночас 49% жінок зазнали вагомих фінансових втрат під час пандемії. Опитані чоловіки зазначають протилежне – 11% покращили фінансове становище. 43% респондентів розповіли, що не відчули помітних змін.

Ситуація на ринку оренди житла

В Одесі зявилося 3,5 тисячі нових оголошень про оренду житла / Фото unsplash

Ціни на оренду житла зростають. За півроку довгострокова оренда у Києві подорожчала на 4%.

На платформі додають, що кількість пропозицій залежить від:

місцевості, де здається житло,

пори року,

кількості новобудов, які здаються в експлуатацію.

Приміром, у літній період на платформі OLX було представлено понад 7 тисяч однокімнаток в Одесі, а у вересні цей показник збільшився на 3,5 тисячі пропозицій.

В інших містах-мільйонниках, помітний спад попиту від орендодавців. У Дніпрі та Львові кількість пропозицій про оренду двокімнатної квартири зменшилася на 560 та 440 оголошень відповідно.

За скільки можна орендувати житло

Вересень-жовтень 2021 року

(ціна за місяць у гривнях) 1-кімнатні 2-кімнатні 3-кімнатні Київ 11 200 15 400 23 200 Одеса 7 000 9 000 12 000 Львів 8 500 10 000 10 900 Дніпро 7 000 9 000 11 000 Харків 6 500 9 000 10 700

Нагадаємо, що портал OLX дізнався про головні страхи, з якими найчастіше зустрічаються орендодавці в Україні. Серед них – комунікації з клієнтами та підготовка житла до заселення нових мешканців.