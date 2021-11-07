Опираясь на данные OLX Недвижимость, рассказываем за сколько можно арендовать недвижимость в разных городах страны.

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Что известно об арендаторах

29% респондентов отмечают, что доход, который они получают от аренды жилья – основной, 71% утверждает, что это – дополнительная прибыль. В то же время 49% женщин понесли весомые финансовые потери во время пандемии. Опрошенные мужчины отмечают обратное – 11% из них улучшили финансовое положение. 43% респондентов рассказали, что не почувствовали заметных изменений.

Ситуация на рынке аренды жилья

Цены на аренду жилья растут. За полгода долгосрочная аренда в Киеве подорожала на 4%.

На платформе добавляют, что количество предложений зависит от:

  • местности, где сдается жилье,
  • времени года,
  • количества сдаваемых в эксплуатацию новостроек.

К примеру, в летний период на платформе OLX было представлено более 7 тысяч однокомнатный квартир в Одессе, а в сентябре этот показатель увеличился на 3,5 тысячи предложений.

В других городах-миллионниках заметен спад спроса от арендодателей. В Днепре и Львове количество предложений об аренде двухкомнатной квартиры уменьшилось на 560 и 440 объявлений соответственно.

За сколько можно арендовать жилье

Сентябрь-октябрь 2021 года
(цена за месяц в гривнах)

1-комнатные

2-комнатные

3-комнатные

Киев

11 200

15 400

23 200

Одесса

7 000

9 000

12 000

Львов

8 500

10 000

10 900

Днепр

7 000

9 000

11 000

Харьков

6 500

9 000

10 700

Напомним, что портал OLX узнал главные страхи, с которыми чаще всего встречаются арендодатели в Украине. Среди них – коммуникации с клиентами и подготовка жилья к заселению новых жителей.