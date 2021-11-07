Оренда житла дорожчає: скільки доведеться заплатити у різних містах країни

7 листопада 2021 , 11:39
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Джерело:

24 канал

Згідно з даними платформи OLX, кількість актуальних оголошень з пропозицією оренди житла скоротилася практично у всіх містах країни. Разом із цим – піднялися ціни.

Опираючися на дані OLX Нерухомість, розповідаємо за скільки можна орендувати нерухомість у різних містах країни. 

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Що відомо про орендаторів

29% респондентів зазначають, що дохід, який вони отримують від оренди житла, – основний, 71% стверджує, що це – додатковий прибуток. Водночас 49% жінок зазнали вагомих фінансових втрат під час пандемії. Опитані чоловіки зазначають протилежне – 11% покращили фінансове становище. 43% респондентів розповіли, що не відчули помітних змін.

Ситуація на ринку оренди житла

 В Одесі зявилося 3,5 тисячі нових оголошень про оренду житла / Фото unsplash

Ціни на оренду житла зростають. За півроку довгострокова оренда у Києві подорожчала на 4%.

На платформі додають, що кількість пропозицій залежить від:

  • місцевості, де здається житло,
  • пори року,
  • кількості новобудов, які здаються в експлуатацію.

Приміром, у літній період на платформі OLX було представлено понад 7 тисяч однокімнаток в Одесі, а у вересні цей показник збільшився на 3,5 тисячі пропозицій.

В інших містах-мільйонниках, помітний спад попиту від орендодавців. У Дніпрі та Львові кількість пропозицій про оренду двокімнатної квартири зменшилася на 560 та 440 оголошень відповідно.

За скільки можна орендувати житло

Вересень-жовтень 2021 року
(ціна за місяць у гривнях)

   1-кімнатні   

   2-кімнатні   

   3-кімнатні   

Київ

11 200

15 400

23 200

Одеса

7 000

9 000

12 000

Львів

8 500

10 000

10 900

Дніпро

7 000

9 000

11 000

Харків

6 500

9 000

10 700

Нагадаємо, що портал OLX дізнався про головні страхи, з якими найчастіше зустрічаються орендодавці в Україні. Серед них – комунікації з клієнтами та підготовка житла до заселення нових мешканців. 

Автор: Юлія Бабич