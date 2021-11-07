Оренда житла дорожчає: скільки доведеться заплатити у різних містах країни
Джерело:24 канал
Згідно з даними платформи OLX, кількість актуальних оголошень з пропозицією оренди житла скоротилася практично у всіх містах країни. Разом із цим – піднялися ціни.
Опираючися на дані OLX Нерухомість, розповідаємо за скільки можна орендувати нерухомість у різних містах країни.
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Що відомо про орендаторів
29% респондентів зазначають, що дохід, який вони отримують від оренди житла, – основний, 71% стверджує, що це – додатковий прибуток. Водночас 49% жінок зазнали вагомих фінансових втрат під час пандемії. Опитані чоловіки зазначають протилежне – 11% покращили фінансове становище. 43% респондентів розповіли, що не відчули помітних змін.
Ситуація на ринку оренди житла
Ціни на оренду житла зростають. За півроку довгострокова оренда у Києві подорожчала на 4%.
На платформі додають, що кількість пропозицій залежить від:
- місцевості, де здається житло,
- пори року,
- кількості новобудов, які здаються в експлуатацію.
Приміром, у літній період на платформі OLX було представлено понад 7 тисяч однокімнаток в Одесі, а у вересні цей показник збільшився на 3,5 тисячі пропозицій.
В інших містах-мільйонниках, помітний спад попиту від орендодавців. У Дніпрі та Львові кількість пропозицій про оренду двокімнатної квартири зменшилася на 560 та 440 оголошень відповідно.
За скільки можна орендувати житло
|
Вересень-жовтень 2021 року
|
1-кімнатні
|
2-кімнатні
|
3-кімнатні
|
Київ
|
11 200
|
15 400
|
23 200
|
Одеса
|
7 000
|
9 000
|
12 000
|
Львів
|
8 500
|
10 000
|
10 900
|
Дніпро
|
7 000
|
9 000
|
11 000
|
Харків
|
6 500
|
9 000
|
10 700
Нагадаємо, що портал OLX дізнався про головні страхи, з якими найчастіше зустрічаються орендодавці в Україні. Серед них – комунікації з клієнтами та підготовка житла до заселення нових мешканців.