Цей вузький будинок, який займає чотири поверхи. Спальні розташовані на другому та четвертому поверхах. У будинку є навіть погріб у підвалі та величезний сад. І це все коштувало 275 тисяч фунтів (понад 340 тисяч доларів).

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Душ на кухні – родзинка, яка шокувала всіх

Дизайн інтер'єру трохи застарілий – нагадує стиль 1960-70-х років. Однак на декор ніхто не зважає, бо на кухні є одна деталь, яка затьмарює все. У кутку біля зони приготування їжі розташована душова кабіна. Таке дизайнерське рішення викликало жваві обговорення в інтернеті.

"Я можу чесно сказати, що ніколи раніше не бачила душ на кухні", "Я обміняю на це щасливий обід", – написали користувачі.

В кухонному куточку є душ / Фото Jam Press

В оголошенні про душ на кухні не зазначали. Проте зазначено, що на одному з верхніх поверхів є велика ванна кімната. Незрозуміло, чому власники не зробили душ там.

Також мовиться про те, що будинок розташований в гарному житловому районі, "лише за 10 хвилин ходьби від центру міста". До власності належить сад, що називають рідкістю у місті.

На кількох фото видно, що будинок трохи в занедбаному стані. В оголошенні про це написано: "Кам'яна резиденція очікує на повну реконструкцію".