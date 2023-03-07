Як облаштувати душ і ванну в одній кімнаті: ідеї для дизайну

Під час ремонту часто виникає питання: ставити ванну чи душ. Іноді можна поєднати їх в одній кімнаті.

Важливо продумати дизайн так, щоб душова кабіна та ванна не виглядали надто громіздкими, а в кімнаті розмістилися інші предмети: побутова техніка, умивальник, тумби. Ви можете скористатися планувальником ванної кімнати, щоб зрозуміти, якою вона вийде після ремонту.

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Як облаштувати душ і ванну

Кімната має бути просторою, щоб розмістити все необхідне. Душ можна вбудувати в нішу або зробити спеціальний куточок. Ви також можете використовувати стандартну кабіну, встановлену біля стіни.

Обирайте лаконічну та елегантну ванну, яка не привертатиме до себе багато уваги. Сучасні чаші бувають з акрилу, штучного каменю, чавуну тощо.

Душ і ванну можна розташувати в різних кутах кімнати або в одну лінію біля стіни. Сучасні інсталяції не тільки виглядають стильно, але й заощаджують місце;

Душ і ванна в різних кутах / Фото Room to do

Також слід приділити увагу іншій сантехніці. Раковина у ванній кімнаті не повинна бути великою. Якщо ви плануєте розмістити пральну машину, подумайте про те, щоб встановити її під раковиною.

Шафи повинні вписуватися в дизайн інтер'єру. Старайтеся мінімізувати елементи декору в кімнаті, де є і душ, і ванна. Світлі відтінки стін та підлоги, гарне освітлення – ключ до стильної та сучасної ванни.

Кому сподобається планування з ванною та душовою кабіною

Сім'ям з дітьми. Купати немовлят у душі не вийде. Велика ванна для таких цілей зручніша.

Власникам домашніх тварин. Велику собаку не можна мити в маленькому душі, тому ванна буде потрібна.

Молодятам. Враховуйте інтереси обох. Романтикам обов'язково сподобається ванна.