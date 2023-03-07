Важно продумать дизайн так, чтобы душевая кабина и ванная не выглядели слишком громоздкими, а в комнате разместились другие предметы: бытовая техника, умывальник, тумбы. Вы можете воспользоваться планировщиком ванной комнаты, чтобы понять, какой она получится после ремонта.

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Как обустроить душ и ванную

Комната должна быть просторна, чтобы разместить все необходимое. Душ можно встроить в нишу или сделать специальный уголок. Вы также можете использовать стандартную кабину, установленную у стены.

Выбирайте лаконичную и элегантную ванную, которая не привлекает к себе много внимания. Современные чаши бывают из акрила, искусственного камня, чугуна.

Душ и ванную можно разместить в разных углах комнаты или в одну линию у стены. Современные установки не только выглядят стильно, но и экономят место;

Душ и ванна в разных углах / Фото Room to do

Также следует уделить внимание другой сантехнике. Раковина в ванной не должна быть большой. Если вы планируете разместить стиральную машину, подумайте, чтобы установить ее под раковиной.

Шкафы должны вписываться в дизайн интерьера. Старайтесь минимизировать элементы декора в комнате, где есть и душ, и ванная. Светлые оттенки стен и полов, хорошее освещение – ключ к стильной и современной ванной.

Кому понравится планировка с ванной и душевой кабиной.

Семьям с детьми. Купать младенцев в душе не получится. Большая ванна для таких целей более удобна.

Владельцам домашних животных. Большую собаку нельзя мыть в маленькой душе, поэтому ванна потребуется.

Молодоженам. Учитывайте интересы обоих. Романтикам обязательно понравится ванночка.