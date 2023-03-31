Якщо ви досі вагаєтесь, спішимо позбавити вас нав'язливої проблеми. У нашому матеріалі розповідаємо, як обрати найкраще рішення для вашої квартири.

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Що обрати: душ чи ванну

Розмір

Тут важливо зіставляти можливості вашої нової оселі з власними бажаннями. На цьому етапі багатьом вдається ухвалити остаточне рішення: проаналізуйте, чи доречно витрачати простір на велику ванну і чи є у вашому розпорядженні кілька зайвих метрів. Якщо для інших необхідних деталей місця вистачає, тоді можна давати вправо вибору своїм бажанням.

Варто зазначити, що навіть найменша ванна займає достатньо простору, а от душова кабіна допоможе заощадити такі вартісні метри.

Споживання води

Ванна змусить більше платити за воду / Фото Pexels

За одне прийняття душу витрати води становлять близько 40 – 50 літрів води, тоді ж як для ванни знадобиться 200 літрів. Тож обравши душ, ви зможете не лише заощадити місце у кімнаті, але й воду.

Безпека

Якщо вам потрібно ще трохи мотивації для ухвалення рішення, рекомендуємо звернути увагу і на безпекову складову. Ризик послизнутись, вибираючись з ванни, набагато більший, ніж у випадку з душем, де вам не знадобиться багато зусиль для цього. Якщо у вашій сім'ї є члени похилого віку чи люди з інвалідністю, варто задуматись над їхнім комфортом. Ванна ж стане чудовим рішення для сімей з маленькими дітьми.

Догляд



Душ вимагає більше часу на прибирання / Фото Pexels

Тут власникам ванни буде значно простіше, адже чистити її легше завдяки невеликій площі. Душова кабіна має складніший механізм прибирання. Якщо ви обираєте душову кабіну з пластиковою чи скляною шторкою, доведеться і їй приділити трохи часу після кожного використання.

І головне правило вибору: душ бадьорить і тонізує, а ванна заспокоює та розслабляє, тож обирайте відповідно до вашого стилю життя та індивідуальних потреб.