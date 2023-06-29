Будинок з трьома спальнями розташований у Ердінгтоні, що є передмістям та районом Бірмінгема в Англії. До власності належить великий сад, ідеальний для дитячих ігор, і чарівний зимовий сад.
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Будинок за дуже низьку ціну
Майно з'явиться на аукціоні з резервною ціною лише 20 тисяч фунтів стерлінгів. Це набагато нижче за середню ціну на будинки в Бірмінгемі.
Однак з фото можна зрозуміти, що інтерʼєр потребує ремонту. Вітальня та спальні потребують модернізації. Загалом дім вміщує хол, приймальну, ванну кімнату, зимовий сад і три спальні.
Спальня потребує ремонту / Фото RightMove
Над інтер'єром треба попрацювати / Фото RightMove
Неподалік є мальовниче місце Witton Lakes, а на околицях розташовані школи.
Агенти з продажу описують будинок як "Вакантну власність із терасою, яка має потенціал для розвитку, за умови отримання необхідних дозволів на планування".
Гарне та велике подвір'я / Фото RightMove