Дом с тремя спальнями расположен в Эрдингтоне, который является пригородом и районом Бирмингема в Англии. К собственности принадлежит большой сад, идеальный для детских игр, и волшебный зимний сад.

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Дом очень низкая цена

Имущество появится на аукционе с резервной ценой всего в 20 тысяч фунтов стерлингов. Это гораздо ниже средней цены на дома в Бирмингеме.

Однако с фото можно понять, что интерьер нуждается в ремонте. Гостиная и спальни нуждаются в модернизации. В общей сложности дом вмещает холл, приемную, ванную комнату, зимний сад и три спальни.



Спальня нуждается в ремонте / Фото RightMove



Над интерьером нужно поработать / Фото RightMove

Недалеко находится живописное место Witton Lakes, а в окрестностях расположены школы.

Агенты по продаже описывают дом как "Вакантную собственность с террасой, имеющей потенциал для развития, при условии получения необходимых разрешений на планирование".



Красивый и большой двор / Фото RightMove