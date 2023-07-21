Мрія автолюбителів: у Денвері пропонують будинок зі сучасним скляним гаражем

Для багатьох людей гараж – це просто місце для паркування авто і зберігання речей. Проте справжні автолюбителі дбають про те, щоб це було гарне та навіть стильне місце, як-от власниця цього будинку в Денвері.

Гараж зроблений так, що автівками в ньому можна милуватися як зовні, так і зсередини. Він повністю скляний та має три паркомісця. Разом з будинком його продають за 3 мільйони доларів.

Зверніть увагу Мають врегулювати низку питань: забудовник про нововведення на ринку житла

Автолюбителі приємно вражені

Гостьовий люкс нижнього рівня розташований під гаражем. Він має 9-метрову скляну стіну, яка веде до внутрішнього дворика.

"Коли гості приходять, у них є місце, де можна залишитись, посидіти надворі, випити ранкової кави, зайнятися йогою та почуватися так, як вдома. Це дуже приватне місце, де гостей не потурбують", – пояснює агентка з нерухомості Селеста Баллеріно.

Основний будинок площею близько 400 квадратних метрів вміщує три спальні та три ванні кімнати. Інтер'єр має сучасний вигляд, зокрема винна зона під сходами, виготовлена ​​з переробленої арматури.

Максимально сучасний інтер'єр / Фото David Lauer Photography

Надворі облаштована відпочинкова зона та зовнішній душ, який під'єднується до ванної кімнати.

Особливістю власності, безумовно, є засклений гараж нагорі, який демонструє колекцію автомобілів. Гараж опалюють і в ньому дуже чисто.

Особливий гараж, який сподобається автолюбителям / Фото David Lauer Photography